«Пушкинскую карту» для молодежи можно будет получить в Почта Банке. Банк стал официальным оператором новой культурной программы, стартующей в России с 1 сентября по инициативе президента РФ Владимира Путина. Главная цель проекта – приобщить студентов и старшеклассников в возрасте от 14 до 22 лет к культурным и духовным ценностям. С 1 сентября на «Пушкинскую карту» от государства поступят 3 тысячи рублей, которыми юные посетители смогут заплатить за вход в музеи, театры, концертные залы, филармонии и другие учреждения культуры по всей стране. Как стало известно 6 августа по итогам заседания кабмина РФ, правительство России выделит на этот проект более 3,9 миллиарда рублей.

«Пушкинская карта» будет выпускаться в виртуальном формате. Однако при желании в отделении Почта Банка можно будет заказать пластиковую карту со специально разработанным для нее дизайном.

- «Пушкинская карта» – это важнейший социальный проект, направленный на поддержку молодежи и ее культурное развитие, - комментирует президент – председатель правления Почта Банка Дмитрий Руденко. - Кроме того, это очень современный, удобный и эффективный подход. С одной стороны, он позволит молодёжи приобщиться к культурным ценностям, получать новые знания и впечатления, а с другой - придаст новый импульс и поддержку всей отрасли культуры и искусства.

По мнению Руденко, проект не только поможет миллионам молодых людей по всей России познакомиться с сокровищами отечественной культуры, но и позволит им воспользоваться первой в их жизни банковской картой.

- Мы гордимся, что это будет именно карта Почта Банка. Благодаря участию в проекте мы рассчитываем привлечь новых клиентов из числа молодежи, стать для них узнаваемым и интересным партнером как сегодня, так и в будущем, – отметил президент Почта Банка.

Чтобы стать участником программы и заказать «Пушкинскую карту», необходимо с 1 сентября пройти регистрацию в специальном мобильном приложении «Госуслуги. Культура». Список учреждений культуры, в которых можно будет расплатиться «Пушкинской карте», а также полная афиша мероприятий будут опубликованы на портале «Культура.РФ» и в приложении «Госуслуги.Культура».

Предполагается, что уже в 2021 году воспользоваться картой и побывать по ней в музеях и театрах смогут более миллиона человек. Всего участниками программы «Пушкинская карта», по расчетам экспертов, станут примерно 17 миллионов человек: школьники старших классов, студенты колледжей и высших учебных заведений.