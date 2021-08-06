Германия потратит 10 млрд евро на восстановление после наводнений

ФРГ потратит 10 млрд евро на восстановление после наводнений Фото: REUTERS

Германия потратит 10 миллиардов евро на восстановление регионов после наводнений. Об этом сообщил Der Spiegel со ссылкой на источники.

Сумму выделят пополам регионы и федеральные власти. При этом объем пакета помощи может быть увеличен в случае необходимости. Деньги направят в том числе и на восстановление транспортной инфраструктуры.

Напомним, в июле 2021 года сильные ливни обрушились на этой неделе на Германию, Бельгию и Нидерланды. Министерство обороны ФРГ уже объявляло режим военной катастрофы из-за наводнений. В ликвидации последствий природной стихии принимают участие 850 военнослужащих, по меньшей мере 1300 человек по-прежнему числятся пропавшими без вести. Во многих пострадавших районах отмечают сложную ситуацию с газоснабжением и электричеством. Ранее число погибших в результате разрушительного наводнения на западе Германии возросло до 133.