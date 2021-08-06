DPD первым среди логистов реализовал функцию оплаты чаевых курьеру в приложении

DPD первый среди логистических операторов вводит систему безналичных чаевых, доступную в обновленной версии мобильного приложения.

Можно оставить сумму на свое усмотрение или выбрать из предложенных. Деньги на счет курьера поступят моментально.

«Ранее в приложение DPD была добавлена форма оценки работы курьера: получатель может оставить развернутый отзыв или отметить любую из предложенных категорий: пунктуальность, вежливость, настроение, — рассказывает Алексей Мерзляков, директор по маркетингу DPD в России. — Это позволило получателям влиять на качество доставки. Следующим шагом стала функция оплаты чаевых, которую мы реализовали первыми среди логистических операторов».

Ежемесячно DPD замеряет NPS B2C-получателей, сейчас индекс более 70 пунктов. Кроме того, респонденты оценивают профессионализм и вежливость курьера: с начала года число пользователей, поставивших курьерам максимальные оценки, выросло на 5 процентных пунктов.

Функция оплаты чаевых доступна пользователям Android, обновление для iOS будет анонсировано в ближайшее время.

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