Ректоры ведущих вузов оценили идею ограничить срок годности для дипломов

Идею установить для дипломов о высшем образовании своеобразный «срок годности» озвучил еще прошлой весной спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков - тезка пресс-секретаря Владимира Путина. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Идею установить для дипломов о высшем образовании своеобразный «срок годности» озвучил еще прошлой весной спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков - тезка пресс-секретаря Владимира Путина. По его словам, вместо дипломов «на всю жизнь» можно было бы ввести дипломы с ограниченным сроком, которые демонстрировали бы уровень знаний выпускника на момент предъявления документа. А то ведь устаревают и знания, и профессии…

В эту пятницу на пресс-конференции по предварительным итогам вступительной кампании — 2021 ректоры ведущих российских вузов рассказали, что побиты рекорды и по общему числу абитуриентов, и по числу олимпиадников, и по числу стобалльников и медалистов. Был поднят и вопрос о целесообразности введения идеи Дмитрия Пескова. Что думают об этом ректоры?

- В современном мире работодатели оценивают компетенции человека не только по диплому, многие - не столько по диплому, а некоторые вообще на диплом не смотрят, - сказал ректор МФТИ Дмитрий Ливанов. - Диплом определяет то, что человек на каком-то этапе жизни освоил определенную образовательную программу. А дальше ответственность за его жизнь лежит на нем самом. Диплом не является ни пропуском, который откроет все двери, ни, наоборот, чем-то запретительным. Значимость документа преувеличивать не стоит, но и ограничение срока годности – юмористическое предложение. Во всяком случае, дипломы ведущих вузов точно не портятся и сохраняют свою актуальность.

- Диплом университета не должен иметь срок годности. Почему? Потому что диплом – это свидетельство того, что человек относится к сообществу выпускников конкретного университета. А это отношение не имеет срока годности, - добавил ректор НИУ «ВШЭ» Никита Анисимов. - Выпускник МГУ, МГИМО, ВШЭ, МФИТИ - это навсегда.