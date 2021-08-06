Россияне увлеклись творчеством из эпоксидной смолы

Жители России увлеклись творчеством из эпоксидной смолы. Фото: скриншот видео

Жители России увлеклись творчеством из эпоксидной смолы. Об этом гласят итоги исследования интернет-магазина AliExpress, оказавшиеся в распоряжении kp.ru.

Специалисты выяснили, что в июле 2021 года россияне в 2,5 раза чаще, чем в аналогичном периоде прошлого года, покупали наборы для вязания.

- Аналитики также отметили общий рост интереса пользователей к товарам для ручного хобби в период отпусков. Наибольший рост в середине лета в России был зафиксирован на товары для творчества из эпоксидной смолы (18 раз), лепки свечей (3,9 раз), создания арт-объектов из цемента (3,3 раза) и мыловарения (2 раза), — говорится в тексте итогов исследования.

По мнению специалистов, рост интереса к подобным хобби вызван медитативным эффектом, который появляется благодаря задействованию мелкой моторики и способствует снижению уровня стресса.

Ранее исследования показали, что россияне не только полюбили работать из дома или новыми глазами взглянули на прелести дачного отдыха, но и стали больше внимания уделять домашним животным. Почти четверть опрошенных признались, что за последний год завели себе нового питомца (а в Москве таких и вовсе 37%). Больше денег на братьев наших меньших стали тратить сразу 75% респондентов.