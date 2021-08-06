Специалист посоветовал, как обезопасить себя от мошенничества с дубликатами сим-карт Фото: REUTERS

Эксперт по информационной безопасности Алексей Лукацкий дал совет, как защитить себя от нового вида мошенничества. Речь идет о преступлениях, когда злоумышленники списывают деньги со счетов через банковское приложение с помощью дубликатов сим-карт.

Обычно при оформлении дубликата сим-карты, предыдущая блокируется. Но если у мошенника есть пособник в офисе продаж, то может получиться так, что действует два идентичных номера.

Единственный способ обезопасить себя в этой ситуации – написать заявление оператору связи о запрете выпуска дубликата сим-карты.

- Нужно обязательно зафиксировать это заявление. Тогда в случае судебных разбирательств можно будет перенаправить все претензии оператору связи, который произвел перевыпуск, - комментирует Лукацкий RT.

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