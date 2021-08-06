На Украине планируют разрешить расплачиваться криптовалютой

На Украине могут разрешить расплачиваться криптовалютой Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Проект закона «О виртуальных активах», принятый в первом чтении на Украине, позволит легально использовать криптовалюты для расчетных операций. Об этом сообщил заместитель министра цифровой трансформации незалежной Александр Борняков.

«В нашем законопроекте четко прописано, что криптовалюты не являются платежным средством, однако допустимы операции эквайринга. Сегодня законодательство на Украине точно так же не позволяет рассчитываться долларами, но долларовой картой можно спокойно оплачивать покупки», - заявил замминистра в интервью изданию «Минфин», отметив, что, как и в случае с долларовыми картами, будет производиться «мгновенная конвертация валют».

Законопроект предусматривает, что компании смогут предоставлять услуги для подобных конвертаций. Борняков сообщил, что в связи с этим на Украине «вполне легально можно будет рассчитываться криптовалютами, но через посредника».

Проект закона «О виртуальных активах» был принят в первом чтении в Верховной раде 2 декабря текущего года. Документ регулирует оборот виртуальных активов.