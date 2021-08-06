Минздрав: число тех, кто не делает вторую прививку от коронавируса, крайне мало

Минздрав сообщил, что число тех, кто не делает вторую прививку от коронавируса, крайне мало Фото: Алексей БУЛАТОВ

Первый заместитель главы Министерства здравоохранения России Виктор Фисенко сообщил, что доля россиян, которые не получают вторую дозу вакцины от коронавирусной инфекции, крайне мало.

- У нас есть статистика, те, кто не приходят на вторую прививку, это количество в пределах погрешности, это количество крайне незначительное, — сообщил Фисенко в разговоре с журналистами.

Ранее Фисенко сообщил, что запасы вакцин от коронавирусной инфекции есть во всех российских регионах. По его словам, достижение коллективного иммунитета в 80-90 процентов в России является вопросом нескольких месяцев.

Напомним, в России за минувшие сутки выявили 22 660 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Как уточняется, наибольшее число заболевших снова зарегистрировали в Москве, где ежесуточный прирост за сутки составил 2 583. На втором месте по количеству заразившихся находится Санкт-Петербург с показателем 1 909. Тройку замыкает Московская область с 1 394 инфицированными.