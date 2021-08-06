Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье6 августа 2021 17:40

Минздрав: число тех, кто не делает вторую прививку от коронавируса, крайне мало

Ранее в ведомстве сообщили, что запасы вакцин есть во всех российских регионах
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Минздрав сообщил, что число тех, кто не делает вторую прививку от коронавируса, крайне мало

Минздрав сообщил, что число тех, кто не делает вторую прививку от коронавируса, крайне мало

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Первый заместитель главы Министерства здравоохранения России Виктор Фисенко сообщил, что доля россиян, которые не получают вторую дозу вакцины от коронавирусной инфекции, крайне мало.

- У нас есть статистика, те, кто не приходят на вторую прививку, это количество в пределах погрешности, это количество крайне незначительное, — сообщил Фисенко в разговоре с журналистами.

Ранее Фисенко сообщил, что запасы вакцин от коронавирусной инфекции есть во всех российских регионах. По его словам, достижение коллективного иммунитета в 80-90 процентов в России является вопросом нескольких месяцев.

Напомним, в России за минувшие сутки выявили 22 660 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Как уточняется, наибольшее число заболевших снова зарегистрировали в Москве, где ежесуточный прирост за сутки составил 2 583. На втором месте по количеству заразившихся находится Санкт-Петербург с показателем 1 909. Тройку замыкает Московская область с 1 394 инфицированными.

Смотреть видеосюжет
Денис Проценко: Вакцинация защищает не от заражения, а от смерти
Денис Проценко: Вакцинация защищает не от заражения, а от смерти