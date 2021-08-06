Минздрав: коллективного иммунитета к коронавирусу можно достичь в течение нескольких месяцев Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Необходимый уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции может быть достигнут в России в течение нескольких месяцев. Такое заявление сделал первый заместитель министра здравоохранения РФ Виктор Фисенко, но подчеркнул, что в данном вопросе многое зависит от самих граждан.

«Я думаю, что это вопрос буквально нескольких месяцев, но хочу сказать, что это зависит и от нас с вами». - сказал замглавы ведомства.

Фисенко заявил, что достижение коллективного иммунитета является сегодня одной из основных задач. По его словам, на данный момент, на лечение в стационар попадают в основном именно невакцинированные граждане. Как он отметил, данная цифра практически приближается к 100 процентам. «Вакцина действительно дает гарантию того, что вы не заболеете, и лишь в крайнем случае вы будете легко переносить эту болезнь», - добавил он.

Как писал сайт kp.ru, замминистра также заявил, что запасы вакцин от коронавирусной инфекции есть во всех российских регионах.