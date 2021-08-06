«Это что, репетиция инсульта?»: 90-летний Краско вспомнил, как тяжело переносил коронавирус Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Актер Иван Краско заболел коронавирусом осенью 2020 года. Врачи переживали, как перенесет тяжелую болезнь пациент, который по возрасту входит в группу риска. Незадолго до заражения актеру исполнилось 90 лет, не успел он отметить юбилей в кругу семьи и друзей, как пришла беда.

- Во время болезни я чувствовал полное бессилие и даже нежелание жить. Было какое-то опасное и позорное равнодушие, - признается спустя почти год актер.

Но сдаться болезни не позволила сила воли.

- Был такой эпизод, что у меня в голове что-то сверкнуло — и я упал. Потом быстро поднялся и подумал: «Это что, репетиция инсульта?», - говорит он в беседе с «Газетой.ru».

Врачи настаивали, чтобы Иван Иванович отправился в больницу, но он твердо решил – дома помогут и стены и остался в кругу семьи, говорит, что восстанавливал здоровье на даче.

- Тогда у меня пропал аппетит. Началась какая-то безвкусная и плоская жизнь. Но на даче я ходил в баню, дышал свежим воздухом. И быстро вернул себя в форму, - резюмирует актер.

На работе не торопили 90-летнего сотрудница и разрешили находиться на больничном столько, сколько нужно.

- Руководство посоветовало мне сидеть дома и не высовываться. Но мои коллеги обо мне заботились, - заключил он.