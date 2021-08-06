Путин призвал решать спорные вопросы о восстановлении имущества после ЧС в пользу граждан

Владимир Путин призвал решать спорные вопросы о восстановлении имущества после ЧС в пользу россиян Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российский лидер Владимир Путин заявил, что спорные вопросы о восстановлении имущества после чрезвычайных ситуаций должны решаться в пользу людей.

Он отметил, что "ситуации бывают разные, вплоть до криминальных, тогда и судебное разбирательство востребовано".

- Но в целом надо исходить из того, что все вопросы спорного характера должны в пользу людей решаться. Прошу всех коллег, которые присутствуют здесь, и тех, кого нет сейчас на связи, исходить из этой логики, — сказал глава государства на совещании о ситуации с пожарами и паводками в стране.

Ранее глава МЧС Евгений Зиничев сообщил, что с начала пожароопасного периода в России пройденная огнем лесных пожаров площадь превысила 6 млн га. Он добавил, что больше всего зданий было разрушено в Челябинской области — 78.

До этого Зиничев рассказал, что ущерб от паводков в России в 2021 году составил 7,5 миллиардов рублей. За отчетный период 2021 года паводком было затронуто более 440 населенных пунктов в 63 регионах.