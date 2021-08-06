Голикова: 30 млн россиян привились двумя компонентами вакцины от коронавируса

Татьяна Голикова сообщила, что полностью привились от коронавируса 30 млн россиян Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что оба компонента вакцины от коронавирусной инфекции получили 30 миллионов россиян.

- На утро 6 августа 2021 года в Российской Федерации первым компонентом вакцинировано более 39 млн человек, двумя компонентами - более 30 млн человек, — цитирует Голикову ТАСС.

Ранее первый заместитель главы Министерства здравоохранения России Виктор Фисенко сообщил, что доля россиян, которые не получают вторую дозу вакцины от коронавирусной инфекции, крайне мала.

До этого Фисенко рассказал, что запасы вакцин от коронавирусной инфекции есть во всех российских регионах. Замглавы ведомства рассказал, что ситуация с темпами вакцинации от коронавируса и наличием препаратов в российском регионах рассматривается на уровне правительства еженедельно. Как он отмтеил, последний выпуск вакцин в гражданский оборот был «буквально несколько дней назад», и тогда несколько миллионов доз препаратов ушло в регионы.