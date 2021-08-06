Путин: НДПИ для металлургической промышленности будет повышен с 2022 года

Владимир Путин сообщил, что НДПИ для металлургической промышленности будет повышен с 2022 года Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин сообщил, что НДПИ для металлургической промышленности будет повышен с 2022 года.

- Правительство ввело повышенные вывозные пошлины на металлургическую промышленность, а полученные от этого средства, поступающие в бюджет, планируют направить именно в стройку, в том числе и в строительные материалы. Поэтому этот переток имеет место быть. А со следующего года, с 1 января, по-моему, будут вводиться и повышенные налоги на добычу полезных ископаемых, это касается металлургической промышленности, — сообщил глава государства.

Ранее Владимир Путин сообщил, что правительство РФ наметило ряд мер по сдерживанию инфляции. Это мера экономического характера, ничего здесь избыточно административного нет, подчеркнул глава государства. Он добавил, что это уже положительно влияет на российскую экономику.