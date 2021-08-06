Путин о гимне сборной России на ОИ-2020: пускай мир знакомится в русской классикой

Владимир Путин прокомментировал гимн сборной России на ОИ-2020 Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин прокомментировал гимн сборной России на Олимпийских играх в Токио. Выступление российских спортсменов показывает, что попытки политизировать спорт бессмыслены, отметил глава государства.

- Пускай в мире знакомятся с российской классикой. Правильно, — сказал он на встрече с работниками цементного завода "Цемикс" в Башкирии.

Он добавил, что лишение флага и гимна никак не сказалось на выступлении российских спортсменов, которые, по мнению Путина, доказывают бессмысленность политизации спорта.

В апреле 2021 года Международный олимпийский комитет (МОК) определился с внешними атрибутами российской команды на Олимпийских играх в Токио. В качестве замены гимну был утвержден фрагмент Первого концерта Чайковского. Также было решено, что российские атлеты будут выступать под флагом Олимпийского комитета России.