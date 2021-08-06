Владимир Путин поручил ввести льготную ипотеку на индивидуальное жилищное строительство Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин поручил правительству ввести льготную ипотеку на индивидуальное жилищное строительство.

- Что касается ИЖС, то да, я считаю, что и это нужно сделать, правительство имеет такое поручение. Можно считать, что решение уже принято, — сказал глава государства на встрече с работниками цементного завода "Цемикс" в Башкирии.

Он добавил, что льготная ипотека на ИЖС может быть использована для приобретения жилья, и для строительства. Однако для этого нужно заключить соответствующий договор подряда с юрлицом или с частным предпринимателем.

Ранее Владимир Путин сообщил, что правительство РФ наметило ряд мер по сдерживанию инфляции. В целом, это мера экономического характера, ничего здесь избыточно административного нет, отметил российский лидер. Глава государства добавил, что это ужеположительным образом влияет на нашу экономику.