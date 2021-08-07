В США раскрыли заговор с целью убийства постпреда Мьянмы в ООН

Постпред Мьянмы в ООН Чжо Мо Тун Фото: REUTERS

Американские правоохранители задержали двоих граждан Мьянмы, подозреваемых в заговоре с целью убийства постпреда своей страны при ООН Чжо Мо Туна, сообщает прокуратура Южного округа штата Нью-Йорк. Предположительно, задержанные готовили покушение на мьянманского дипломата в США.

По словам окружного прокурора Одри Штраус, «Фо Хайн Тут и Ё Хейн Зо сговорились серьезно ранить или убить посла Мьянмы при ООН в ходе запланированного нападения, которое должно было произойти на американской земле», передает ТАСС.

Стоит отметить, что предполагаемая жертва заговорщиков – теперь уже бывший постпред Мьянмы при ООН, поскольку пришедшие к власти в стране военные отправили Чжо Мо Туна в отставку.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в начале февраля в Мьянме произошел госпереворот. Местные военные объявили, что в стране на год вводится режим чрезвычайного положения, а руководить государством в этот период будет главнокомандующий вооруженными силами Мин Аун Хлаин. Были задержаны действующий президент и глава правительства страны.