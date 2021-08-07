Британские ВВС сообщили о перехвате двух российских Ту-142

Британский истребитель Typhoon Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Военно-воздушные силы Великобритании сообщили о «перехвате» своими истребителями двух дальних противолодочных самолетов ВКС России Ту-142. Как утверждается в заявлении пресс-службы британских ВВС, российские Ту-142 пролетали «вблизи границ воздушного пространства Соединенного Королевства», о нарушении границ даже не упоминается.

Сообщается, что истребители Typhoon в пятницу, 6 августа, были подняты в воздух с авиабазы Лоссимут в Шотландии «для перехвата и сопровождения российских самолетов, приближавшихся к воздушному пространству Соединенного Королевства». За двумя Ту-142 наблюдали «все время, пока они были в районе интересов Великобритании».

Причем британским летчикам помогали союзники по НАТО: во время слежки за самолетами ВКС России истребители в воздухе пополнили запасы горючего от самолета-заправщика Voyager, который вылетел с авиабазы Брайз-Нортон в английском графстве Оксфордшир. Воздушные суда «вернулись на свои базы в состоянии боевой готовности» только после того, как их пилоты убедились в том, что российские самолеты «покинули зону интересов Великобритании». Отмечается, что британские ВВС «дали понять, что могут ответить на любые потенциальные угрозы Соединенному Королевству», передает ТАСС.