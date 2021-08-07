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Политика7 августа 2021 1:39

Посол РФ в США назвал русофобией публикации о «попытках России убедить американцев не вакцинироваться»

Анатолий Антонов подчеркнул, что подобные сообщения в западных СМИ «не имеют ничего общего с действительностью»
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментируя появившиеся в американской прессе сообщения о том, что наша страна якобы «пытается убедить американцев не вакцинироваться», подчеркнул, что подобные публикации «не имеют ничего общего с действительностью».

По словам российского дипломата, голословные обвинения в адрес Москвы в попытках подорвать прививочные кампании в некоторых странах можно объяснить только «укоренившейся в американском обществе русофобией». Он напомнил, что «Россия всегда выступала за налаживание самого широкого международного сотрудничества в борьбе с инфекцией». Слова посла приводятся на странице российской дипмиссии в Facebook.

«Там, где речь идет о здоровье и жизни людей не должно быть места политике. Призываем партнеров как можно скорее это осознать. Только объединив усилия, мы сможем победить в борьбе с инфекцией», - подчеркнул дипломат.

Анатолий Антонов также сказал, что на Западе ведется «целенаправленная кампания против» российских препаратов для профилактики коронавируса, в том числе и против вакцины «Спутник V».

Напомним, накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью «КП» рассказал о двойных стандартах Евросоюза в отношении российских вакцин против коронавируса.