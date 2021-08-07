Анатолий Антонов прокомментировал заявление госдепартамента США о выборах в России

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов Фото: Евгения ГУСЕВА

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментируя вчерашнее заявление госдепартамента США о решении Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) не направлять своих наблюдателей на сентябрьские выборы в Россию, сказал, что оно «мягко говоря, вызывает недоумение».

«Такое ощущение, что официальный представитель ведомства не в полной мере знаком с ситуацией. Напомним, что российская сторона была готова принять группу наблюдателей Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ в количестве не меньшем, чем структура направляла на американские президентские выборы-2020. Отказ от командирования экспертов – исключительно выбор БДИПЧ», - приводит его слова пресс-служба российской дипмиссии в Facebook.

Анатолий Антонов выразил пожелание, «чтобы американская сторона столь же щепетильно относилась к избирательным процессам в США».

Как писал сайт kp.ru, накануне глава пресс-службы госдепа Нед Прайс заявил, что Вашингтон сожалеет, что введенные Москвой из-за пандемии коронавируса ограничения помешают европейским представителям «независимо наблюдать» за ходом голосования.

Ранее ситуацию с международными наблюдателями на выборах в Госдуму в интервью «КП» прокомментировал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

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