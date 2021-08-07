Израильская авиация нанесла удар по сектору Газа

ВВС Израиля нанесли удары по северным районам сектора Газа Фото: REUTERS

В ночь на субботу, 7 августа, Военно-воздушные силы (ВВС) Израиля нанесли удары по северным районам сектора Газа, сообщает палестинское агентство WAFA.

По данным издания, атака была осуществлена с помощью беспилотника израильских ВВС. Сообщается, что не менее двух ракетных снарядов упали недалеко от города Бейт-Лахия на территории, которая используется местными жителями под фермерские угодья. Взрывы снарядов привели к материальному ущербу. Информации о возможных жертвах этой атаки или пострадавших пока не поступало.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ночью 21 мая, после 11 дней активного обмена ракетными ударами, вступил в силу режим прекращения огня между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС. Перемирия удалось достичь при посредничестве Египта.

Однако в конце июля с территории палестинского анклава в сторону расположенных неподалеку от границы городов еврейского государства было запущено несколько воздушных шаров с прикрепленными к ним горючими веществами и взрывчаткой. В ответ Израиль разбомбил военные объекты палестинских группировок в секторе Газа.