Врач рассказал о последствиях «индийского» штамма коронавируса для переболевших

Постковидный синдром у перенесших дельта-штамм коронавируса может выражаться в виде изменений голоса и длительного воспаления носоглотки Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Врач-терапевт, основатель мобильного приложения «Справочник врача» Константин Хоманов рассказал о последствиях «индийского» штамма коронавируса, который получил название «Дельта», для тех, кто переболел этой разновидностью COVID-19.

По словам специалиста, вне зависимости от возраста, у перенесших дельта-штамм коронавирусной инфекции пациентов меняется голос, а также наблюдается длительное воспаление носоглотки.

«Постковидный синдром после перенесенного дельта-штамма включает в себя чувство хронической усталости, апатии, истощения, снижение продуктивности и памяти, изменения голоса и длительно непроходящая «красная» воспаленная носоглотка, отсутствие обоняния, боли в мышцах и суставах», - перечислил эксперт в беседе с ТАСС.

Кроме того, вылечившиеся после «индийского» штамма пациенты могут испытывать всевозможные последствия фиброза легочной ткани, одышку и чувство затруднения дыхания, особенно после массивного поражения легких.

«В связи с тем, что «дельта» все чаще поражает молодых, постковидный синдром начинает проявляться и у тех групп населения, кого ранее не затрагивал. Поэтому среди молодых переболевших пациентов мы наблюдаем больше проблем с иммунной, дыхательной, нервной системами», - отметил врач.

Напомним, ранее врач-инфекционист Иван Коновалов рассказал сайту kp.ru, чем опасен мутировавший вирус и нужна ли дополнительная вакцинация для защиты от индийского штамма.

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