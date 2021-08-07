В «Векторе» сообщили, что доля «суперраспространителей» коронавируса в некоторых регионах России может превышать 80%

Специалисты призывают россиян носить защитные маски и делать прививки проти в коронавируса Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Руководитель филиала Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семенов считает, что в некоторых регионах России доля так называемых «суперраспространителей» коронавируса – то есть, людей, которые заражают этой инфекцией больше среднестатистической нормы, – может достигать 80%, а то и больше. Поэтому, чтобы остановить распространение заболевания COVID-19, россиян нужно призывать носить защитные маски, по его словам, «хотя бы в общественных местах».

Эксперт пояснил, что оценить долю «суперраспространителей» в России достаточно сложно, поскольку «страна у нас многообразная, и картина в разных регионах пестрая».

«В некоторых регионах, в которых, например, проводятся массовые мероприятия, куда приходят люди без масок, не соблюдают социальную дистанцию, толпятся, обнимаются, целуются, тусуются все вместе, доля суперраспространителей может достигать 80% и даже более. Особенно там, где заболеваемость имеет тенденцию к резкому подъему, скорее всего в таких регионах и надо отслеживать суперраспространителей», - сказал вирусолог в беседе с ТАСС.

В качестве примера такого «суперраспространителя» коронавируса Александр Семенов привел кассира в магазине с неправильно надетой маске – под подбородком. Он пояснил, что за смену через кассира проходят сотни людей, причем покупатели обычно подходят к кассе «явно ближе, чем на 1,5 метра».

«Чтобы снизить риск заражения, в такой ситуации достаточно того, чтобы и кассир, и покупатель были в масках. В общественном транспорте аналогично – все в масках, а не единицы. Тогда никакой локдаун не понадобится», - подытожил эксперт.

Напомним, как писал сайт kp.ru, накануне вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что на сегодняшний день оба компонента вакцины против коронавируса получили свыше 30 миллионов россиян.

Главврач московской городской клинической больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко, который с первых дней пандемии находится на переднем фланге борьбы с «ковидом», в интервью «КП» сказал, что единственный способ избежать четвертой волны COVID-19 – вакцинация.