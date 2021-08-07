В Пакистане 106-летняя женщина вылечилась после заражения дельта-штаммом коронавируса

Вакцинация против коронавируса в Пакистане Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Пакистане 106-летняя женщина вылечилась после заражения индийским штаммом коронавируса «дельта», накануне врачи выписали ее из отделения для больных COVID-19, передает телеканал ARY News.

Пожилая пациентка по имени Хасин Биби проходила лечение в одной из больниц города Карачи, а когда старушка полностью выздоровела и ее решили выписать, персонал госпиталя отпраздновал это счастливое событие вместе ее семьей. Телеканал сообщает, что по такому случаю медики и родственники Хасин Биби разрезали торт.

Напомним, как писал сайт kp.ru, индийский штамм коронавируса «дельта» обнаружен уже в 98 странах мира. Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус обратил внимание, что он быстро распространяется как в государствах с небольшим охватом вакцинации, так и в государствах, где эти показатели высокие. Также он предположил, что этот вариант ковида продолжит эволюционировать и мутировать.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, что у пациентов, которые заразились дельта-штаммом коронавируса, болезнь чаще протекает в среднетяжелой и тяжелой форме.

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