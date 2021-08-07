Посол России в США: На Западе ведется «целенаправленная кампания» против российских вакцин от коронавируса

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов Фото: REUTERS

Отвечая на вопросы журналистов об отношении зарубежных партнеров к российской вакцине против коронавируса «Спутник V», посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов сказал, что на Западе, в том числе и в США, ведется «целенаправленная кампания» против российских препаратов.

«Запад отказывается признать, что наработки наших ученых способны помочь в обеспечении здоровья и благополучия всего человечества. Более того, ведется целенаправленная кампания против отечественных препаратов», - приводит его слова пресс-служба посольства на своей странице в Facebook.

Анатолий Антонов напомнил, что в прошлом году американские власти пытались убедить Бразилию не покупать вакцину «Спутник V», о чем говорилось в докладе Минздрава США. Он также подчеркнул, что «Россия всегда выступала за налаживание самого широкого международного сотрудничества в борьбе с инфекцией», однако продолжает «сталкиваться с пресловутыми двойными стандартами».

«Там, где речь идет о здоровье и жизни людей не должно быть места политике. Призываем партнеров как можно скорее это осознать. Только объединив усилия, мы сможем победить в борьбе с инфекцией», - подытожил дипломат.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, комментируя появившиеся в СМИ США сообщения о том, что наша страна якобы «пытается убедить американцев не вакцинироваться», Анатолий Антонов сказал, что подобные голословные обвинения в адрес Москвы можно объяснить только «укоренившейся в американском обществе русофобией».