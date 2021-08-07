Жена летчика Ярошенко рассказала, что он опять не может получить помощь врача в американской тюрьме

Российский летчик Константин Ярошенко был приговорен в США к 20 годам лишения свободы 7 сентября 2011 года. Фото: Валерий Матыцин/ТАСС

Жена российского летчика Константина Ярошенко, приговоренного в США к 20 годам лишения свободы, рассказала, что ее супруг снова не может добиться медицинской помощи. Администрация тюрьмы в городе Данбери (штат Коннектикут) игнорирует его просьбы прислать врача.

Ранее россиянин неоднократно жаловался на плохое самочувствие и ухудшение здоровья. В частности, у него проблемы с артериальным давлением и сильные зубные боли. В июле этого года заключенного все же посетил врач, назначил лечение, однако с тех пор, по словам Виктории Ярошенко, к ее мужу больше ни кто не приходил.

«Больше к Константину никто не приходил, никуда не вызывали. Видимо, это была разовая акция со стороны тюремного начальства», - сказала женщина в беседе с ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, россиянина Константина Ярошенко по подозрению в контрабанде наркотиков задержали в Либерии в 2010 году, 7 сентября 2011 года суд в США приговорил его к 20 годам заключения. Американская сторона уже несколько раз отказывалась передать летчика России.