Последние новости на утро 7 августа 2021: Цена на газ в Европе снизилась после обновления рекорда

«КП» – о последних новостях на утро 7 августа 2021 года Фото: REUTERS

Последние новости на утро 7 августа 2021 года. К вечеру пятницы цена на газ в Европе после обновления рекорда снизилась до 526 долларов за тысячу кубометров. Ранее днем «голубое топливо» подорожало до 540 долларов за тысячу кубометров. Так, по состоянию на 11:30 по московскому времени цена сентябрьского фьючерса на газ достигла максимума за пятничную торговую сессию – 546,3 доллара. При открытии торгов цена составляла 542,6 доллара, в течение дня снижалась до 535 долларов.

Президент России Владимир Путин сообщил, что с 2022 года будет повышен налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для компаний в сфере металлургической промышленности, а также поручил правительству ввести льготную ипотеку на индивидуальное жилищное строительство.

В пятницу глава государства осмотрел производственно-технологическую площадку построенного в Абзелиловском районе Башкирии з цементного завода «Цемикс», а потом дал старт новому предприятию. После этого Владимир Путин пообщался с рабочими. В частности, рассказал о том, что рост инфляции в США отражается на всей мировой экономике, и что российское правительство наметило ряд мер по сдерживанию инфляции.

Отвечая на вопросы журналистов, посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов сказал, что на Западе, в том числе и в США, ведется «целенаправленная кампания» против российских препаратов, в частности – и против вакцины от коронавируса «Спутник V». Комментируя публикации в СМИ США о том, что Россия якобы «пытается убедить американцев не вакцинироваться», дипломат отметил, что подобные голословные обвинения в адрес Москвы можно объяснить только «укоренившейся в американском обществе русофобией».

Когда же его попросили прокомментировать заявление госдепа о сентябрьских выборах в Госдуму, Анатолий Антонов сказал, что оно «мягко говоря, вызывает недоумение», и добавил: «Хотелось бы, чтобы американская сторона столь же щепетильно относилась к избирательным процессам в США».

Основатель инвестиционного фонда Baring Vostok Майкл Калви по делу о растрате 2,5 миллиардов рублей приговорен к 5,5 годам условно. После оглашения приговора в Мещанском суде Москвы он заявил журналистам, что для него условный срок — почти победа, но он допустил, что может обжаловать решение суда, поскольку считает обвинение в растрате «оскорбительным».