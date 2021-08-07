Почти две тысячи россиян подали за шесть дней заявки на получение «арктического гектара» Фото: Антон ЗАБИРОВ

Около двух тысяч заявок поступило на получение бесплатного «арктического гектара» в России. Об этом сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

Как передает РИА Новости, по словам Чекункова, к 6 августа было подано 1 953 заявления на земельные участки в Арктической зоне, из которых 1 006 - в Мурманской области, 559 - в Архангельской области, 243 в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) и 123 - в Карелии.

Согласно приведенной статистике, большинство участников программы «Гектар в Арктике» являются людьми в возрасте от 26 до 50 лет. На данную возрастную группу приходится свыше 76 процентов заявлений. Ещё 13 процентов заявлений подали молодые люди до 25 лет и примерно 10 процентов заявок приходится на граждан старше 51 года.

Напомним, закон, расширяющий действие программы «Дальневосточный гектар» на Арктическую зону РФ, президент России Владимир Путин подписал в конце июня текущего года. Согласно данному документу, жители этой территории с 1 августа могут принять участие в программе «Арктический гектар» и получить бесплатно землю под личное использование или бизнес-задачи. Граждане из других российских регионов смогут принять участие в данной программе с 1 февраля следующего года.