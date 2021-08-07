Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество7 августа 2021 8:31

Почти две тысячи россиян подали за шесть дней заявки на получение «арктического гектара»

Большинство участников программы являются людьми в возрасте от 26 до 50 лет
Елена ГИЛЬМАНОВАЕлена ГИЛЬМАНОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Почти две тысячи россиян подали за шесть дней заявки на получение «арктического гектара»

Почти две тысячи россиян подали за шесть дней заявки на получение «арктического гектара»

Фото: Антон ЗАБИРОВ

Около двух тысяч заявок поступило на получение бесплатного «арктического гектара» в России. Об этом сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

Как передает РИА Новости, по словам Чекункова, к 6 августа было подано 1 953 заявления на земельные участки в Арктической зоне, из которых 1 006 - в Мурманской области, 559 - в Архангельской области, 243 в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) и 123 - в Карелии.

Согласно приведенной статистике, большинство участников программы «Гектар в Арктике» являются людьми в возрасте от 26 до 50 лет. На данную возрастную группу приходится свыше 76 процентов заявлений. Ещё 13 процентов заявлений подали молодые люди до 25 лет и примерно 10 процентов заявок приходится на граждан старше 51 года.

Напомним, закон, расширяющий действие программы «Дальневосточный гектар» на Арктическую зону РФ, президент России Владимир Путин подписал в конце июня текущего года. Согласно данному документу, жители этой территории с 1 августа могут принять участие в программе «Арктический гектар» и получить бесплатно землю под личное использование или бизнес-задачи. Граждане из других российских регионов смогут принять участие в данной программе с 1 февраля следующего года.