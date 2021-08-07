Тишковец предупредил москвичей о мощном тепле 7 августа 2021 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В субботу, 7 августа, ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец на своей странице в социальной сети Instagram предупредил о существенном потеплении в Москве.

По его словам, согласно прогнозам, в столице ожидается облачная погода с прояснениями, местами кратковременный дождь и гроза. Ветер юго-восточный с порывами при грозе.

«В Москве «существенно потеплеет», - отметил он, утонив, что в столице ожидается плюс 27 – 29, а в Подмосковье около плюс 25 - 30, что на семь градусов выше климатической нормы.

Напомним, накануне Тишковец заявил, что выходные и первая половина грядущей недели на территории Москвы станут «лебединой песней лета», отметив, что в эти дни в столице ожидается последний всплеск мощного тепла.

Как писал сайт kp.ru, согласно прогнозам, к 24-25 августа в Центральной части России наступит метеорологическая осень, и среднесуточная температура опустится ниже плюс 15 градусов.