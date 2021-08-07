Барселонский институт: Антитела к коронавирусу сохраняются семь месяцев после заражения Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Антитела к коронавирусной инфекции нового типа остаются эффективными через семь месяцев после заражения. Об этом свидетельствуют данные исследования, опубликованного на сайте Института глобального здоровья Барселоны (ISGlobal).

К такому выводу исследовательская группа пришла по результатам наблюдения за 578 добровольцами, которые перенесли коронавирус в легкой форме или без симптомов. В ходе эксперемента у участников брали пробы крови в течение семи месяцев после того, как им поставили диагноз COVID-19, а также проверяли уровень и тип антител IgA, IgM и IgG к шести различным антигенам SARS-CoV-2. Кроме того, эксперты брали у них антитела к четырем известным ранее штаммам коронавируса, вызывающим простуду.

В результате проведенного исследования ученые пришли к выводу, что после заражения иммунный ответ является мощным, однако по прошествии определенного времени начинает снижаться.

Тем не менее, как определили эксперты, в какой-то момент наблюдается стабилизация. Согласно приведенным данным, у 75 процентов участников эксперимента спустя пять месяцев после выздоровления наблюдалось увеличение антител IgG. В исследовании уточняется, что причины подобного явления на данный момент выяснить не удалось.

Напомним, раннее ученые заявили, что у пожилых людей после коронавируса появляется больше антител, чем у молодых, указав на то, что у людей 60-70 лет уровень иммунитета после COVID-19 вдвое превышает показатели 20-летних.