Мишустин поручил оказать помощь пострадавшим регионам Дальнего Востока

Михаил Мишустин Фото: Михаил ФРОЛОВ

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил главам Еврейской автономной и Амурской областей, Хабаровского и Забайкальского краев, ускорить выплаты гражданам, пострадавшим в текущем году от паводков в данных регионах. Как сообщает пресс-служба правительства, такое поручение глава кабмина дал по итогам совещания о ликвидации последствий ЧС на Дальнем Востоке.

Кроме того, премьер-министр поручил «оперативно завершить работу по определению ущерба», которое было нанесено жилым помещениям, а также объектам социальной, коммунальной, транспортной и инженерной инфраструктуры.

Главы данных регионов должны направить предложения в профильные федеральные министерства «для осуществления в установленном порядке компенсационных выплат из федерального бюджета, имея в виду необходимость завершения первоочередных восстановительных мероприятий до наступления холодов».

Мишустин также дал поручение Росводресурсам совместно с органами исполнительной власти Забайкальского, Хабаровского и Приморского краев, Еврейской автономной области и Амурской области ускорить определение границ зон затопления и подтопления.