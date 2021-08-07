Врач предупредил об изменении голоса после заражения дельта-штаммом коронавируса Фото: Александр ГЛУЗ

Терапевт Константин Хоманов рассказал об особенностях постковидного синдрома у переболевших дельта-штаммом коронавирусной инфекции, отметив, что последствия могут появиться независимо от возраста.

Эксперт сообщил, что данный синдром обычно характеризуется изменениями голоса и длительным воспалением носоглотки. Кроме того, может полностью пропасть обоняние, а также мучить боль в суставах и мышцах.

«После перенесенного дельта-штамма переболевшие отмечают постоянную усталость, апатию, снижение продуктивности, изменение голоса и воспаление в виде непроходящей красной носоглотки», − приводит ТАСС слова специалиста.

Хоманов отметил, что переболевшие данные штаммом страдают от одышки и затрудненного дыхания из-за массивного поражения легких. Как он уточнил «Дельта» чаще всего поражает молодых людей, поэтому сегодня врачи наблюдают среди молодых пациентов больше проблем с дыхательной и нервной системой.

Напомним, ранее в Роспотребнадзоре назвали людей, у которых чаще встречается постковидный синдром, отметив, что это зачастую происходит у женщин, однако дольше коронавирусом болеют, по некоторым данным, мужчины. При этом эксперт уточнила, что достоверных данных о гендерных различиях в течении COVID-19 пока нет.