В России за сутки сделали более 520 тысяч тестов на коронавирус Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В России за всё время пандемии коронавирусной инфекции проведено свыше 168,5 миллиона тестов на определение COVID-19. За минувшие сутки эксперты 525 тысяч анализов на выявление недуга. Соответствующие данные в субботу, 7 августа, передает Telegram-канал «Стопкоронавирус» со ссылкой на информацию Роспотребнадзора.

«Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 07.08.2021 остаются 1 259 103 человека [с COVID-19]», - говорится в сообщении.

Напомним, днем ранее в России зарегистрировали 22 660 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки зафиксировали 729 летальных исходов, а полностью выздоровели 20 141 человек. Таким образом, по состоянию на минувшую пятницу, 6 августа, общее число заразившихся COVID-19 за все время пандемии в стране возросло до 6 402 564 человек. Жертвами инфекции в общей сложности стали 163 301 заболевших, а полностью выздоровели 5 720 353 пациента.