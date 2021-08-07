Ученые нашли биомаркер тяжелого течения коронавируса Фото: Мария ЛЕНЦ

Уровень содержания аминоспирта сфингозина может предсказать, в какой форме пациент перенесет коронавирус. Об этом сообщили ученые из Медицинского университета Южной Каролины (США) в своем исследование, опубликованом в научном журнале Scientific Reports.

Специалисты около 400 образцов сыворотки крови пациентов с коронавирусной инфекцией, протекавшим с симптомами и без, а также здоровых добровольцев. Проанализировав уровни сфинголипидов, ученые пришли к выводу, что у бессимптомных пациентов с COVID-19 наблюдался повышенный уровень сфингозина, одного из сфинголипидов. Кроме того, около 75 процентов случаев у пациентов характеризировался повышением уровня аденилатциклазы - фермента, необходимого для выработки сфингозина.

«Просто взглянув на данные, можно четко разделить различные группы пациентов даже без проведения статистического анализа», – заявил ведущий автор исследования, биохимик Альхаджи Джаннех.

Эксперты полагают, что по уровню сфингозина с вероятностью 99 процентов будет возможно определять, у каких пациентов разовьются тяжелые симптомы коронавирусной инфекции.