В России 7 августа 2021 выявлено 22 320 случаев заражения коронавирусом Фото: Светлана Макеева

В России за минувшие сутки зарегистрировали 22 320 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Такие данные в субботу, 7 августа, приводит Оперативный штаб по борьбе с пандемией.

Как отмечается, наибольшее число заразившихся снова зафиксировали в Москве, где ежесуточный прирост за сутки составил 2 235. На втором месте по количеству заболевших находится Санкт-Петербург с показателем 1 904. Тройку замыкает Московская область с 1 455 инфицированными.

Согласно приведенным данным, за прошедшие 24 часа случаи заражения коронавирусом выявили во всех 85 российских регионах. При этом из инфицированных примерно 8,4 процента заразившихся не имели каких-либо клинических проявлений заболевания. Кроме того, за прошедшие сутки зафиксировали 793 летальных исходов, а полностью выздоровели 19 485 человек.

Таким образом, по состоянию на субботу, 7 августа, общее число заразившихся коронавирусной инфекцией за все время пандемии в стране возросло до 6 424 884 человек. Жертвами инфекции в общей сложности стали 164 094 заболевших, а полностью выздоровели 5 739 838 пациент.