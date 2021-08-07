Коты есть почти у половины жителей Москвы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Три четверти россиян (76%) держат дома хотя бы одного питомца, и самыми популярными являются кошки, которых можно встретить почти в каждой второй такой семье. Собаку держат дома 34% хозяев, и еще 9% рассказали о присутствии у них рыбок, попугаев, грызунов или рептилий. Об этом сообщила дочерняя компания Сбербанка СберСтрахование, опросив жителей российских городов с населением свыше 500 тысяч человек в преддверии Всемирного дня кошек, который будет отмечаться в воскресенье, 8 августа.

При этом москвичи заводят котов и кошек чаще жителей других российских городов. Согласно приведенным данным, такие домашние животные есть у 47 процентов семей. Каждый седьмой хозяин сообщил, что завел питомца в последние полтора года, а средний возраст питомцев, живущих в московских семьях, составляет 5,7 лет.

Кроме того, 11% респондентов сообщили о готовности завести домашнего питомца в ближайшие месяцы, и котёнка намерены взять почти четверть из них. При этом 63% сообщили о планах взять кошку из приюта или получить бесплатно.

Около 30% из тех, кто хочет завести кошку или кота, мечтают о породе мейн-кун, еще почти 10% - о шотландской вислоухой, по 7% назвали британских и бенгальских кошек, по 5% — абиссинских и сиамских.

Среди желающих завести домашнего любимца, о щенке мечтают 48%. Большинство хотели бы завести померанского шпица (18%), также многие назвали сибирского хаски (12%), чихуахуа (9%), немецкую овчарку (9%) и лабрадора-ретривера (8%).