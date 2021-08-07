Бывший представитель Трампа сообщил о планах экс-президента баллотироваться в 2024 году Фото: REUTERS

Бывший американский лидер Дональд Трамп собирается участвовать в новой президентской кампании в 2024 году. Об этом рассказал экс-представитель политика Шон Спайсер в субботу, 7 августа.

«Он в деле», - сказал бывший пресс-секретарь экс-президента США в ходе интервью во время презентации своей книги под названием «Радикальная нация: опасный план Джо Байдена и Камалы Харрис для Америки».

Как отметил Спайсер, у Трампа есть 102 млн долларов на кампанию, и он работал над поддержанием своего высокого рейтинга.

На данный момент экс-президент США официально не подтвердил планы баллотироваться, однако известно, что накануне он встречался с бывшим главой своей администрации Марком Медоузом и бывшими должностными лицами кабинета министров в гольф-клубе в Бедминстере, штат Нью-Джерси.

Напомним, накануне, 1 августа, экс-глава Белого дома пообещал представить общественности новые доказательства многочисленных нарушений, допущенных демократами во ходе голосования минувшей осенью. По его словам, американские СМИ «не дают людям увидеть, что происходило на самом деле» осенью прошлого года.