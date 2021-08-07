Видео взрыва в жилом доме в Новом Уренгое опубликовано в Сети Фото: Кадр видео

В субботу, 7 августа, в городе Новый Уренгой на Ямале произошел взрыв газа в жилом доме. В интернете опубликовали взрыв произошедшего.

Как сообщили в МЧС, все произошло в квартире на третьем этаже в доме по адресу: улица Молодежная, 7г.

В результате происшествия пострадал 38-летний мужчина, у которого ожоги кистей рук. Пострадавший госпитализирован. В настоящее время проводится эвакуация подъезда, специалисты ликвидируют последствия пожара.

Как передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС, последствия пожара ликвидировали на площади 50 квадратных метров.

Кроме того, известно, что от мощной взрывной волны стена здания обрушился.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в Барнауле 28 июля 2021 года произошел хлопок газовоздушной смеси в многоэтажном жилом доме. В результате происшествия пострадал один человек. От мощной взрывной волны стены здания также оказались разрушены.