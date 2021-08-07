Глава Абхазии пообещал изменить законы республики для удобства инвесторов из России

Аслан Бжания Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Абхазии внесут поправки в законодательство страны для того, чтобы отменить «ненужное» администрирование и дать преференции российским инвесторам. О принятом ради России решении сообщил президент республики Аслан Бжания.

«Стараемся снять лишние барьеры, уйти от ненужного администрирования со стороны государства. Мы будем менять законодательство ..., чтобы российский инвестор, который будет вкладывать (средства) в экономику Абхазии, имел те преференции, которые имеет в России», - заявил глава республики в эфире телеканала РБК.

Кроме того, власти Абхазии выразили надежду на то, что в ближайшие несколько лет удастся решить проблему очередей на границе между двумя странами. «К сожалению, нашим гостям, которые планируют отдохнуть в Абхазии, зачастую приходится часами стоять и ожидать своей очереди», - заявил президент республики, отметив, что еще одним препятствием для туристов является отсутствие морского и воздушного сообщения, что также обсуждался с Москвой.