В Японии четвертый день обновляется максимум суточных заражений коронавирусом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В субботу, 7 августа, в Японии четвертый день подряд обновляется рекорд суточного прироста новых случаев заражения коронавирусной инфекции.

Как сообщает телеканал NHK, в стране за минувшие сутки было выявлено по меньшей мере 15 645 новых случаев заражения COVID-19, что стало новым рекордом. В Токио, по данным столичной администрации, за минувшие 24 часа было зарегистрировано 4 566 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

В минувшую пятницу, 6 августа, Япония перешагнула барьер в 1 миллион заразившихся коронавирусом за все время пандемии. Жертвами COVID-19 в стране стали 15,2 тысячи человек. Выздоровели около 853 тысяч заразившихся, более 750 пациентов сейчас находятся в тяжелом состоянии.

Как писал сайт kp.ru, в Токио отмечена нехватка мест для больных средней тяжести и с легкими симптомами заболевания. В тяжелом состоянии находятся более 100 человек. С 15 июля количество тех, кто вынужден оставаться на лечении дома, возросло в 11 раз и сегодня превышает 10 тысяч человек.