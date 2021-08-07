Мурашко: третья волна коронавируса агрессивнее из-за мутации штамма

Михаил Мурашко. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Новая волна коронавирусной инфекции более агрессивна и быстрее распространяется из-за мутаций штамма COVID-19. Такое заявление в субботу, 7 августа, сделал министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«Третья волна, она в силу того, что меняется штамм, более агрессивна и быстрее распространяется среди населения», - сказал глава Минздрава в ходе своей рабочей поездки в Астрахань.

Напомним, ранее Мурашко назвал регионы России с тревожной ситуацией по коронавирусу. По его словам, на сегодняшний день наибольшую тревогу вызывает ситуация с эпидемией коронавирусной инфекции в Туве, Коми, Севастополе, Магаданской и Самарской областях. Как сообщил министр, в эти регионы направлены бригады специалистов по оказанию методической и лечебной помощи. При этом он отметил, что в целом по России ситуация с коронавирусом сейчас стабилизируется.