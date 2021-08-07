МИД Ирана назвал безосновательными обвинения G7 в атаке на танкер Mercer Street Фото: REUTERS

Министерство иностранных дел Ирана осуждает и считает безосновательным заявление Группы семи (G7) а также главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля о причастности Тегерана к нападению на танкер-химовоз Mercer Street в Аравийском море. Такое заявление в субботу, 7 августа, сделал официальный представитель иранского внешнеполитического ведомства Саид Хатибзаде.

«Мы решительно осуждаем безосновательное заявление глав внешнеполитических ведомств государств "семерки", а также главы европейской дипломатии, в котором выдвигаются беспочвенные обвинения в адрес Ирана», - заявил иранский дипломат.

Хатибзаде отметил, что Иран полностью привержен «обеспечению безопасности стратегических водных путей» Ормузского пролива и Персидского залива, а также сообщил о готовности Тегерана продолжать сотрудничество со странами региона в области создания и реализации системы региональной коллективной безопасности.

В минувшую пятницу, 6 августа, министры иностранных дел стран «семерки», а также руководитель дипломатии Евросоюза опубликовали совместное заявление, в котором осудили нападение на Mercer Street, возложив ответственность за инцидент на Иран.