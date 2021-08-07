Мурашко: почти все россияне в возрасте старше 60 лет должны быть привиты Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Люди старше 60 лет практически все должны быть привиты от коронавирусной инфекции, Такое заявление в субботу, 7 августа, сделал министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Глава Минздрава сообщил, что на сегодняшний день от коронавируса провакцинировано свыше 27 процентов взрослого населения Астраханской области. «Великолепно движется по сравнению с другими регионами. Но этих темпов нам не будет достаточно, чтобы остановить COVID-19. Особенно я хочу подчеркнуть, лица старше 60 лет должны быть защищены практически все», - сказал министр в ходе своей рабочей поездки в Астрахань.

Мурашко отметил необходимость не пренебрегать полным курсом вакцинации, подчеркнув, что к концу второй или третьей недели формируется» продуктивный иммунитет», позволяющий защитить организм от тяжелых заболеваний и «сохранить жизнь».

Как писал сайт kp.ru, глава Минздрава также заявил, что новая волна коронавируса более агрессивна и быстрее распространяется из-за мутаций штамма COVID-19.