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Спорт7 августа 2021 15:34

Захарова раскритиковала судейство российских гимнасток на Олимпиаде

По мнению официамльного представителя МИД РФ, это был русофобский подлог
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Мария Захарова раскритиковала судейство российских гимнасток на Олимпиаде

Мария Захарова раскритиковала судейство российских гимнасток на Олимпиаде

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова раскритиковала судейство российских гимнасток на Олимпийских играх в Токио.

У себя в Telegram она предложила ознакомиться с интервью с президентом Всероссийской федерации художественной гимнастики и главным тренером сборной России Ириной Винер и обратить внимание на ее слова о судействе и причинах негативного отношения к российскому спорту. Захарова отметила, что Винер является "непререкаемым авторитетом в мире спорта", создавшим современную художественную гимнастику.

- А я добавлю только одно: ну не могли затеявшие русофобскую войну против спорта гады допустить этой победы. Поэтому, плюя против ветра, пошли на подлог на глазах у всего мира, — заключила Захарова.

Напомним, россиянка Дина Аверина завоевала серебряную медаль на соревнованиях по художественной гимнастике в многоборье на Олимпиаде-2020. Ее родная сестра Арина осталась за пределами пьедестала. Российская сторона осталась недовольна необъективным судейством, несколько раз они подавили протесты, которые были отклонены.