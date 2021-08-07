МЧС предупредило москвичей о грозе и сильном ветре 7 августа 2021 года

Жителей Москвы предупредили о грозе и сильном ветре 7 августа 2021 года Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

МЧС города Москвы предупредило жителей столицы о сильном ветре и грозе в субботу, 7 августа 2021 года.

- По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайший час с сохранением до конца суток в Москве ожидается ливневый дождь, гроза, при грозе усиление ветра с порывами до 17 м/с, — приводит сообщение ведомства ТАСС.

Также в МЧС посоветовали водителям снизить скорость на дороге и избегать резких маневров. Пешеходам же рекомендовали избегать шатких конструкций.

Напомним, синоптики обещают, что погода в Москве 7 - 15 августа будет на 4 - 6 градусов теплее, чем положено по климатическим нормам. В воскресенье, 8 августа, а Москве днём +27…+29, по области до +31 градуса. Переменная облачность, местами пройдут небольшие дожди, на северо-западе Подмосковья с грозами. В понедельник, 9 августа, переменная облачность, сухо, днем +24…+29 градусов. Во вторник, 10 августа, пасмурно, хотя и без дождей. И немного прохладнее, чем накануне, +22…+27.