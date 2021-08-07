Сингапурские врачи выходили младенца, родившегося с весом в 212 грамм

В Сингапуре врачи выходили родившегося с рекордно низким весом младенца Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Из сингапурской больницы выписали 13-месячную девочку, которая родилась с рекордно низким весом в 212 грамм.

Как пишет газета The Straits Times, гражданка Малайзии, постоянно проживающая в Сингапуре, родила ребенка на три месяца раньше срока. Медикам пришлось срочно оперировать женщину, которая страдала острой формой преэклампсии. Тогда врачи ожидали, что вес девочки составит примерно 400 грамм.

Сейчас ребенок находится дома, ее вес составляет около 6 кг, однако ей требуется искусственная вентиляция легких. Также ребенок пока не может самостоятельно питаться.

В марте 2021 года челябинские врачи спасли недоношенного младенца с врожденным гнойным менингитом. Ребенок родился на 27 неделе беременности весом всего 860 граммов, и борьба за его жизнь у неонатальных реаниматологов из областной детской клинической больницы началась буквально с первых минут. Эвакуировать малыша на реанимобиле удалось только на седьмые сутки. В реанимации мальчик провел почти месяц. Он учился дышать без аппарата ИВЛ. Еще два с половиной месяца находился под пристальным наблюдением врачей в отделении новорожденных.