Тихановская заявила, что Белоруссия должна покончить с "зависимостью" от России

Светлана Тихановская считает, что Белоруссия должна покончить с "зависимостью" от России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская считает, что республика должна покончить с "зависимостью" от России.

В интервью изданию Spiegel она выразила мнение, что действующий белорусский лидер Александр Лукашенко ввел Беларусь "в зависимость от России. Тихановская считает, что это "неправильно", так как Белоруссия является независимой страной.

Также она призвала Евросоюз и Соединенные Штаты ввести "более мощные" санкции против Белоруссии. Действующий режим власти в стране должен быть "изолирован экономически и финансово", считает Тихановская.

- Все в США это понимают, а также в Великобритании, где я только что была. К сожалению, многие демократические государства до сих пор не могут реально представить себе ситуацию в Беларуси, — заявила она.

28 июля президент Соединенных Штатов Джозеф Байден заявил, что встретился с экс-кандидатом на пост президента Белоруссии Светланой Тихановской в Вашингтоне. Американский лидер отметил, что США поддерживают народ Белоруссии в "стремлении к демократии и правам человека". После встречи американский лидер подарил Тихановской "печеньки из Белого дома".