В КГБ Белоруссии заявили о наличии "козыря" против Тихановской

В КГБ Белоруссии заявили о наличии "козырей" против Светланы Тихановской Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Комитета госбезопасности Белоруссии Иван Тертель заявил, что у властей республики есть "козырь" против бывшего кандидата в президенты страны Светланы Тихановской.

- Есть то, что я еще не буду, наверное, открывать (про Тихановскую), это всегда будет нашим козырем до определенного времени. И время, наверное, придет когда-нибудь открыть, — заявил Тертель в эфире телеканала СТВ.

По его мнению, Тихановская о чем-то недоговаривает, когда ей задают вопросы. Тертель добавил, что пока это "останется на совести" оппозиционера, но у властей Белоруссии "есть, что показать" при необходимости.

Напомним, Светлана Тихановская считает, что республика должна покончить с "зависимостью" от России. В интервью изданию Spiegel она выразила мнение, что действующий белорусский лидер Александр Лукашенко ввел Беларусь "в зависимость от России. Тихановская считает, что это "неправильно", так как Белоруссия является независимой страной. Также она призвала Евросоюз и Соединенные Штаты ввести "более мощные" санкции против Белоруссии. Действующий режим власти в стране должен быть "изолирован экономически и финансово", считает Тихановская.