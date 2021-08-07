Компания Amazon разыграет 1,6 млн долларов среди привитых от коронавируса сотрудников Фото: Алексей БУЛАТОВ

Компания Amazon разыграет 1,6 миллиона долларов среди привитых от коронавирусной инфекции работников. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на корпоративное письмо руководства компании.

В рамках кампании под названием Max Your Vax будет предусмотрено восемь денежных призов — два по полмиллиона долларов и шесть по 100 тысяч долларов. Также среди сотрудников разыграют пять автомобилей и столько же путевок на курорты. В розыгрыше примут участие сотрудники складов и сортировочных центров и работники сети магазинов Whole Foods, которая принадлежит Джеффу Безосу.

Так Amazon хочет мотивировать сотрудников прививаться. При этом компания не планирует вводить обязательную вакцинацию, так как опасается критики.

В июне 2021 года в Москве среди привившихся от коронавируса разыграли первые пять автомобилей. Они получили первый компонент вакцины от коронавирусной инфекции в период с 14 по 20 июня текущего года. Победителей розыгрыша выбирали с помощью компьютерного случайного выбора. Каждую неделю в Москве разыгрываются пять машин Renault Logan.