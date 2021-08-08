Состояние здоровья певицы МакSим: свежие новости на 8 августа 2021 года

Певица MaкSим Фото: Борис КУДРЯВОВ

Певица МакSим (Марина Абросимова) наконец-то вышла из комы, и теперь ей становится все лучше. Исполнительница находится под бдительным наблюдением врачей, а завистники плетут сплетни о ее «лжеболезни». Мы собрали самые свежие новости о состоянии здоровья певицы МакSим на 8 августа 2021 года.

Вокалистка дольше всех своих звездных коллег по сцене находится в красной зоне - там Марина провела полтора месяца. В медучреждении певицу вводили в медикаментозную кому и подключали аппаратам, в том числе к ИВЛ и ВИВЛ, чтобы снизить нагрузку от болезни на организм Марины.

И хотя сначала у МакSим была диагностирована пневмония, а не коронавирус, болезнь прогрессировала. У Марины было поражение легких, падал уровень насыщения крови кислородом и возникли проблемы с дыханием.

Сейчас же, благодаря усилиям докторов, любимица публики может дышать через кислородную маску. Что касается ее передвижения, то пока Марина двигается с помощью инвалидной коляски. Самое главное, что мозг и память звездной вокалистки остались невредимы под действием недуга и мощных препаратов.

Артистка и ее близкие благодарят докторов. Также Марина передала слова благодарности поклонникам. Тысячи людей устроили флешмоб в поддержку певицы на ее песни, пересылали друг другу молитвы о здравии Марины.

Как писал сайт kp.ru, работу врачей и медперсонала, которые сделали все, чтобы сохранить жизнь и здоровье певицы, оценил главврач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко. Он признался, что восхищен трудом своих коллег.

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