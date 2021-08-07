Рогозин: включение двигателей "Науки" после стыковки с МКС связано с алгоритмами системы управления

Дмитрий Рогозин сообщил, что включение двигателей "Науки" после стыковки с МКС связано с алгоритмами системы управления Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Двигатели многоцелевого лабораторного модуля "Наука" включались после стыковки с Международной космической станцией (МКС) из-за проблем, связанными с алгоритмами системы управления. Об этом сообщил генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин.

- Там были проблемы, связанные с алгоритмами системы управления, — сказал Рогозин в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

Глава Роскосмоса добавил, что сложно было спрогнозировать, как поведет себя система.

Ранее исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев сообщил, что во время незапланированного включения двигателей на российском многоцелевом лабораторном модуле "Наука" Международная космическая станция не была повреждена. Инцидент произошел в результате срабатывания системы безопасности модуля, которая решила, что "Наука" находится в свободном полете. Последствия инцидента могут проявиться в будущем, отметил Крикалев.